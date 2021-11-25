Мигрант из Ирака: Ночью белорусские милиционеры отводят нас к колючей проволоке 11 25.11.2021, 10:50

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фото: ТАСС

Нелегалов не выпускают из леса и бьют, чтобы они штурмовали границу с Польшей.

Нелегал из Ирака, который сейчас находится на белорусской границе, рассказал «Радыё Свабода» о том, что белорусские пограничники не выпускают из леса мигрантов, которые просят о помощи.

Около 300 мигрантов из Ирака (Курдистан), включая детей, стариков и женщин, теперь находятся на белорусской границе без еды и денег. Они просят депортации в Ирак и помощи белорусских властей.

— Ночью белорусские милиционеры отводят нас к колючей проволоке. Когда нам не удается перейти границу, они ведут нас назад, на то же самое место.

Мигрант просит: «Придите спасти нас или мы умрем от холода и голода».

— Мы требуем депортации, но они нас не пускают. Мы хотим вернуться в Минск, но нам не разрешают… Белорусская милиция обходилась с нами плохо и начала нас бить.

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