В НАТО рассказали о разрыве сотрудничества с Беларусью 2 25.11.2021, 10:57

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Это было тщательно обдуманное решение.

23 ноября Министерство обороны опубликовало заявление. В нем в том числе говорилось о сворачивании еще одного канала диалога и приостановлении «практического сотрудничества» Североатлантического альянса с Беларусью. Однако в чем причина такого решения со стороны НАТО? Zerkalo.io задало этот вопрос организации.

В Североатлантическом альянсе нам дали следующий ответ:

«19 ноября 2021 года Североатлантический совет согласился приостановить все практическое сотрудничество между НАТО и Беларусью, гражданское и военное. Союзники также решили, что диалог между НАТО и Беларусью должен продолжаться по мере необходимости в интересах безопасности союзников или для донесения политики и политических позиций НАТО. Союзники будут следить за развитием событий. Демократическая, суверенная и стабильная Беларусь отвечает всем нашим интересам. Союзники готовы к взаимовыгодному партнерству с Беларусью в будущем, принимая во внимание политические условия и условия безопасности.

Это было тщательно обдуманное решение. Оно связано не с каким-то одним событием, а с моделью поведения белорусского правительства, вызывающего беспокойство. Это подорвало региональную стабильность и принципы, лежащие в основе нашего партнерства. Союзники призвали Беларусь соблюдать международное право, уважать права человека и основные свободы. Союзники также осудили неприемлемую диверсию с гражданским самолетом в мае 2021 года и продолжающееся использование мигрантов в качестве части гибридных действий, направленных против союзников НАТО», — говорится в официальном ответе НАТО.

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