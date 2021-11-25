Российские онлайн-магазины озабочены риском двойного налогообложения в Беларуси 4 25.11.2021, 11:32

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Они уже пожаловались российскому премьеру.

Российские онлайн-ритейлеры озабочены планируемыми изменениями в налоговом законодательстве Беларуси. В проекте, который был опубликован Минфином, содержатся положения о взимании НДС с продаж товаров в зарубежных интернет-магазинах. Сейчас он взимается при оказании услуг.

Как пишет «КоммерсантЪ», Ассоциация компаний интернет-торговли РФ уже обратилась с письмом на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Компании обеспокоены также аналогичными изменениями в Казахстане. Там также намерены взимать НДС с покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Российские ритейлеры в своем письме указывают на то, что им придется платить двойной НДС: сначала в России, а затем в Беларуси или Казахстане. АКИТ предлагает главе правительства обратиться в ЕЭК и высказать позицию России о недопустимости двойного налогообложения до проработки подхода по подтверждению нулевой ставки НДС при взаимной трансграничной торговле в ЕАЭС. Пока же предлагается попросить Беларусь и Казахстан отсрочить введение НДС.

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