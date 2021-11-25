Матеуш Моравецкий: Лукашенко столкнулся с решительным сопротивлением 25.11.2021, 11:39

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Матеуш Моравецкий

Фото: PAP

Премьер-министр Польши употребил крылатую фразу древних римлян для характеристики ситуации на границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду посетил Словению, где встретился с премьер-министром страны Янезом Янша, сообщает tvp.info.

«Сегодня я посетил Словению, которая в настоящее время председательствует в Европейском союзе, поэтому беседа с премьер-министром Янезом Янша чрезвычайно важна в плане построения безопасного, справедливого и солидарного европейского сообщества», - написал в среду Матеуш Моравецкий в Facebook.

«Мы согласны с тем, что многие европейские страны ощущают сужение российской энергетической петли вокруг них, а также усиление пропаганды и хакерских атак, направленных на разрушение нашей солидарности», - отметил глава правительства.

«Эту согласованность в диагностике проблем и угроз я увидел сегодня утром также во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном», - подчеркнул премьер-министр Польши.

По его словам, во время встречи с Янезом Янша политики также подняли вопрос о нелегальной миграции, прежде всего в контексте угрозы восточной границе Польши, но также и по другим направлениям. «Не может быть такого, чтобы жители южных и африканских стран решали, кто может вступить на территорию Европейского Союза и НАТО», - написал Матеуш Моравецкий.

Он также сообщил, что в ходе встречи обсуждалось сотрудничество в рамках «Инициативы трех морей», которая укрепляет наши экономические, торговые и культурные связи. «Естественной темой был также вопрос Западных Балкан и поддержка их стремления к членству в Европейском Союзе», - добавил политик.

Сегодня режим Лукашенко встретил решительное сопротивление и отскочил от восточной границы Европейского Союза, но огромное количество вызовов, с которыми сталкивается объединенная Европа, означает, что надвигается новый период дестабилизации, - заявил премьер-министр.

«Мы не хотим этого, поэтому мы будем вместе искать лучшие решения, чтобы выйти победителями из этой серии кризисов, которые мы переживаем и которые являются временем испытаний для Европы», - заявил премьер-министр Польши.

«Hannibal ante portas - как говорили древние. Когда враг у ворот, не время для споров в европейской семье! Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Янеза и словенское председательство за сегодняшние очень плодотворные переговоры», - написал глава правительства Польши.

На границах Евросоюза и Беларуси продолжается кризис после того, как весной резко возросло количество попыток нелегального пересечения белорусской границы с Литвой, Латвией и Польшей мигрантами из стран Ближнего Востока, Африки и других регионов. ЕС и государства-члены подчеркивают, что это результат сознательных действий режима Александра Лукашенко, который инструментально использует мигрантов как ответ на санкции.

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