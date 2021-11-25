The Washington Post: США нашли уязвимое место режима Путина 3 25.11.2021, 11:52

10,424

Предложение конгрессменов изрядно встревожило Кремль.

Редко резолюции Конгресса вызывают такое волнение власти в Москве, как предложение Палаты представителей — инициатива, представленная на прошлой неделе. В проекте, переданном на рассмотрение Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предлагают не признавать Владимира Путина президентом РФ после 2024 года. Они считают, что поправки в российскую конституцию, снимающие ограничение срока полномочий Путина, были «незаконными», приводит статью The Washington Post издание «Зеркало недели. Украина».

В тексте резолюции также отмечено, что любая попытка Путина остаться у власти после завершения его последнего срока в 2024 году будет «требовать непризнания со стороны Соединенных Штатов».

Это предложение не было неожиданностью. Юридический анализ пришел к выводу, что прошлогодние поправки к российской конституции, позволившие Путину стать фактически «пожизненным президентом», были приняты с серьезными нарушениями правовой процедуры. Среди прочего процесс нарушил законодательные требования о том, что изменения вносятся отдельно, а не блоком, и что значение первых двух глав конституции должно оставаться неизменным. Принятие этих изменений фактически нарушило как внутреннее избирательное законодательство, так и обязательства России перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В юридическом заключении Венецианской комиссии эти поправки оцениваются как «серьезная угроза верховенству права», а процедура их принятия в действие — «явно несоответствующая».

В сентябре Европарламент назвал поправки «незаконными» и осудил «любые попытки Путина остаться в должности по истечении его текущего и последнего президентского срока в 2024 году». Кремль и сторонники режима Путина ответили обычной критикой.

Однако неприятные новости из США вызвали истерику в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков осудил резолюцию Коэна-Уилсона как «агрессивную» и «неприемлемую». Представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в «вмешательстве в дела суверенного государства». Спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты пытаются ослабить и уничтожить Россию.

Высокопоставленные депутаты-сторонники режима Путина осудили инициативу конгрессменов как «провокацию» и «нарушение международного права» и даже пригрозили разорвать дипломатические отношения с Соединенными Штатами.

Предложение Палаты представителей не является ни провокационным, ни неожиданным. Идея отказаться признавать нелегитимных иностранных лидеров уже давно укоренена во внешнеполитическом курсе США — от отказа бывшего американского президента Вудро Вильсона признать самопровозглашенного мексиканского лидера Викториано Уэрта до отказа президента Рональда Рейгана признавать филиппинского лидера Маркоса Фердинанда.

Совсем недавно Соединенные Штаты отказались признать сфальсифицированную победу на выборах Николаса Мадуро в Венесуэле и Александра Лукашенко в Беларуси. Вашингтон не признает их законными лидерами своих стран. Учитывая схожесть между режимами в Беларуси и России, непризнание Путина президентом принесет последовательность в дипломатические стандарты США.

Разница, конечно, была бы во влиянии. Какими бы авторитарными и коррумпированными ни были режимы Мадуро и Лукашенко, они не столь интегрированы в глобальную систему, как режим Путина, и не зависят от личного доступа их заинтересованных сторон к западным банкам и финансовым учреждениям.

Кремлевские чиновники и олигархи долгое время относились к России как «месту мародерства, вывозив добычу на Запад», где их деньги защищены верховенством права, в котором они отказывают собственным гражданам.

По оценкам, частные российские активы за рубежом составляют от 800 миллиардов долларов до 1,3 триллиона долларов, причем большая часть этого богатства, вероятно, связана с Путиным. Недавние раскрытия журналистов-расследователей, включая Панамские документы и Pandora Papers, дали лишь небольшой взгляд на огромные иностранные активы ближайшего окружения Путина.

Для глобально интегрированной автократии перспектива международного непризнания представляет собой экзистенциальную угрозу, которой нет для «островных» авторитарных стран, таких как Беларусь Лукашенко. Нервная реакция в Москве выдала чувство незащищенности, которое Кремль обычно скрывает. Фактически резолюция Коэна-Уилсона разоблачила уязвимое место режима Путина.

Вероятно, судьбу России могут и должны решать сами россияне. Несмотря на сокрушительное давление против гражданского общества, признаки общественного недовольства продолжительным правлением Путина — от падения рейтингов режима до масштабных уличных протестов трудно скрыть. Выборы в 2024 году, которые Путин планирует выиграть, могут принести негативные последствия для него, как это произошло с другими автократами на постсоветском пространстве.

Мировые демократии могут отказаться от помощи Путину с его незаконным захватом власти. Резолюция Коэна-Уилсона является важным шагом в этом направлении, резюмирует издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».