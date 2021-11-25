Ночная атака под Черемхой: мигранты разрушили забор из колючей проволоки 2 25.11.2021, 11:59

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Фото: Погранслужба Польши

Агрессивная группа из 200 нелегалов напала на границу с Польшей.

Группа из более чем 200 агрессивных мигрантов пошла на штурм польской границу недалеко от поселка Черемха на Подлясье, сообщает TVP.

На фотографии, предоставленной офицерами Погранслужбы Польши, вы можете увидеть разрушенную плотину из колючей проволоки на границе.

За минувшие сутки зафиксировано 375 попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы.

Wczoraj tj.24.11 na gr.🇵🇱🇧🇾375 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 56 cudzoziemców #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu Polski.Zatrzymano 2 nielegalnych imigrantów-ob.Iraku.

Na odcinku ochranianym przez PSG w Czeremsze grupa ponad 200 os. forsowała granicę. pic.twitter.com/W2QjV7xHZ8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021 #FunkcjonariuszeSG na służbie - granica 🇵🇱🇧🇾.

Rejon służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych. #NaStrażyGranic #NaStrażyBezpieczeństwa pic.twitter.com/iozBCZ8VN8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

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