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Ночная атака под Черемхой: мигранты разрушили забор из колючей проволоки

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  • 25.11.2021, 11:59
  • 5,736
Ночная атака под Черемхой: мигранты разрушили забор из колючей проволоки
Фото: Погранслужба Польши

Агрессивная группа из 200 нелегалов напала на границу с Польшей.

Группа из более чем 200 агрессивных мигрантов пошла на штурм польской границу недалеко от поселка Черемха на Подлясье, сообщает TVP.

На фотографии, предоставленной офицерами Погранслужбы Польши, вы можете увидеть разрушенную плотину из колючей проволоки на границе.

За минувшие сутки зафиксировано 375 попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы.

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