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Появилась песня на стихи Сергея Тихановского, написанные им в тюрьме

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  • 25.11.2021, 12:09
  • 4,538
Появилась песня на стихи Сергея Тихановского, написанные им в тюрьме
Сергей Тихановский

Вчера блогер выступил с последним словом в суде.

Народный блогер Сергей Тихановский выступил с последним словом в суде, но заседание было закрытым, поэтому никто не знает, что он сказал. Приговор «по делу Сергея Тихановского» вынесут 14 декабря.

На Youtube-канале «Страна для жизни» появилось видео песни на стихи Сергея Тихановского, которые он написал в тюрьме.

«Эта песня — вместо его последнего слова в суде», — пишут авторы Youtube-канала.

Видео можно посмотреть здесь.

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