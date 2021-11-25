В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России 1 25.11.2021, 12:16

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В его квартире были найдены предметы и документы, которые дополняют уже собраный обширный доказательный материал.

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Польши Радослава С., подозреваемого в шпионской деятельности в пользу России и в действиях в ущерб польским интересам. 66-летний мужчина не признал себя виновным в предъявленных обвинениях, сообщает «Польское радио».

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын отметил, что дело все еще находится в стадии разработки и большая часть материалов этого расследования засекречена, но уже известно, что задержание Радослава С. связано с арестованным в мае 2021 года Марцином К., подозреваемым в ведении деятельности в интересах иностранной спецслужбы.

Пресс-секретарь также сообщил, что во время обыска в квартире задержанного были найдены предметы и документы, которые дополняют уже собраный обширный доказательный материал.

Радославу С. грозит до 10 лет лишения свободы.

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