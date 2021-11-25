В Минском аэропорту появился новый лагерь мигрантов 3 25.11.2021, 12:23

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В нем находится около 200 нелегалов.

Около 200 беженцев ожидают в Национальном аэропорту вылета в Ирак. Об этом 25 ноября сообщил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

«По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой. Не все из них сегодня желают вернуться в Ирак», — цитирует Вольфовича БелТА.

По его словам, «рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся, не прибыл в Беларусь».

Oб отмене рейса стала известно еще 24 ноября. Самолет должен был вылететь в 14:30.

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