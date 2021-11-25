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«Театр одного усатого актера уже всех достал»

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  • 25.11.2021, 12:37
  • 11,760
«Театр одного усатого актера уже всех достал»

Еще одно театральное действие от белорусских идеологов.

Передвижная Братска могила!?

В 57 школе Гомеля школьники возложили венки к импровизированному вечному огню, пишет телеграм-канал БОР.

Это что за испанский стыд? Чем колют этих идеологов? Почему молчат учетеля? Что за абсурд? Самое ужасное, что в этом заставляют участвовать детей!

Нужно прекращать этот абсурд. Театр одного усатого актера уже всех достал.

Пока режим не добрался до умов ваших детей, пока не сделал из них послушных орков, сделайте самый важный и ответственный шаг в своей жизни! Вырвите свои жизни из посиневших лап.

Бастуй, Беларусь!

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