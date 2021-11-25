Спецслужбы Польши разоблачили пять фейков о мигрантах с территории Беларуси 1 25.11.2021, 12:51

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Лукашенко несет полную ответственность за судьбу нелегалов.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин в своем Twitter-аккаунте раскритиковал редакцию телеканала «Аль-Джазира» за то, что ее «контент полностью необъективен и вводит в заблуждение».

При этом он опроверг пять, по его словам, манипуляций о ситуации на границе.

«Эти иностранцы не находятся «между Беларусью и Польшей». Они находятся в Беларуси, куда приехали туристами по приглашению властей. Лукашенко несет полную ответственность за их судьбу», — заявил Станислав Жарин о первой манипуляции.

По его словам, «приток мигрантов от начала до конца организован белорусскими службами», которые «собирают мигрантов группами, а затем отправляют их к польской границе, заставляя атаковать польские патрули».

«Мы имеем дело с спонсируемой государством агрессией против Польши», — отметил Жарин, говоря о второй манипуляции.

В ответ на третий фейк представитель польских спецслужб заявил, что Минск «солгал им (мигрантам – ред.) и обманом заставил думать, что путь из Беларуси в Польшу легкий».

«Это неправда и никогда не будет. Мы защищаем нашу границу, на что имеем полное право», — сказал он.

В качестве четвертой манипуляции Жарин привел заявления о том, что Польша встретила иностранцев слезоточивым газом.

«Они штурмовали нашу границу, забрасывали наших офицеров камнями и бревнами, пытались незаконно проникнуть в Польшу. Это было жестокое нападение. Их встретили адекватные меры, принятые атакованной стороной», — подчеркнул он.

Наконец, Жарин заявил, что политический кризис был создан и находится под контролем белорусских властей, а мигранты — заложники диктатора, которых используют для нанесения ударов по ЕС.

«Сглаживая его ответственность и возлагая вину на Польшу, вы помогаете ему продолжать агрессию», — заключил представитель польских спецслужб.

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