Кремль загнал Лукашенко в ловушку
- 25.11.2021, 12:58
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С неадекватным диктатором говорят на языке санкций и ультиматумов.
Кремль загнал лукашенковскую хунту в ловушку. Если до ноябрьских событий за стол переговоров приглашали Кремль и хунту, которая с оглядкой на Кремль гордо отказывалась, то теперь будут приглашать только Кремль. Обладателям сомнительной «легитимности» теперь осталось только на экспертном уровне решать миграционный кризис, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
А интервью с BBC окончательно убедило последних потенциальных собеседников в том, что синепалый очень болен. В приличное общество таких не зовут. Без галоперидола разговаривать не о чем, а с галоперидолом - бессмысленно. Тут только санкционное давление. Пример Польши с «ультиматумом» - лучшее тому подтверждение.
Второй трек - Кремль найдет, как поговорить с демократическими силами. Не будем раскрывать деталей, но пробные шары уже в пути.
Хунте остался только третий трек - сами с собой. А там и четвертый не за горами - с прокурорами трибунала.
Ключ к участию в этих треках - активная позиция и действия внутри страны. Влияние на ситуацию и умы.
Время на активную рекогносцировку позиций - до двадцатых чисел декабря, когда все начнут уходить в рождественско-новогоднюю суету.
Хунта же считает, что зимой стоит ожидать обострения на российско-украинском треке и тогда, как обычно, «между струйками». А пока можно заняться зябью, если с геополитикой хорошо получается только на толчке…