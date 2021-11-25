Кремль загнал Лукашенко в ловушку 25.11.2021, 12:58

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Фото: ТАСС

С неадекватным диктатором говорят на языке санкций и ультиматумов.

Кремль загнал лукашенковскую хунту в ловушку. Если до ноябрьских событий за стол переговоров приглашали Кремль и хунту, которая с оглядкой на Кремль гордо отказывалась, то теперь будут приглашать только Кремль. Обладателям сомнительной «легитимности» теперь осталось только на экспертном уровне решать миграционный кризис, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

А интервью с BBC окончательно убедило последних потенциальных собеседников в том, что синепалый очень болен. В приличное общество таких не зовут. Без галоперидола разговаривать не о чем, а с галоперидолом - бессмысленно. Тут только санкционное давление. Пример Польши с «ультиматумом» - лучшее тому подтверждение.

Второй трек - Кремль найдет, как поговорить с демократическими силами. Не будем раскрывать деталей, но пробные шары уже в пути.

Хунте остался только третий трек - сами с собой. А там и четвертый не за горами - с прокурорами трибунала.

Ключ к участию в этих треках - активная позиция и действия внутри страны. Влияние на ситуацию и умы.

Время на активную рекогносцировку позиций - до двадцатых чисел декабря, когда все начнут уходить в рождественско-новогоднюю суету.

Хунта же считает, что зимой стоит ожидать обострения на российско-украинском треке и тогда, как обычно, «между струйками». А пока можно заняться зябью, если с геополитикой хорошо получается только на толчке…

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