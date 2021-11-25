Что известно об «ужасающем» штамме коронавируса, который может оказаться опаснее всех вариантов Дельты 25.11.2021, 13:03

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Медики обнаружили его в Африке и Гонконге.

В нескольких странах африканского континента, в том числе Ботсване и ЮАР, обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали «B.1.1.529». Предполагается, что он имеет очень высокий уровень патогенности, а потому является более опасным, чем все известные варианты болезни.

Об этом сообщает Daily Mail.

Также этот штамм обнаружили и в Гонконге.

Ученые из Великобритании обнаружили 32 мутации, которые могут иметь устойчивость к вакцинам. Как рассказал профессор Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона, такой вариант коронавируса мог впервые появиться у человека со СПИДом.

А вот вирусолог из Имперского колледжа Лондона доктор Том Пикок уже успел назвать этот штамм «ужасающим».

С другой стороны, у варианта много мутация, что может сделать его нестабильным, а потому его распространение будет не настолько широким, как у Дельты.

Также ученые заявили о необходимости дополнительных исследований этого штамма. Новые исследования помогут выяснить, насколько он устойчив к вакцинам, а также выявить его уровень заразности.

Ранее редакция нашего портала писала, что ученые выяснили, как коронавирус влияет на людей с диабетом. Так, во время исследования специалисты проанализировали данные о 16 тысячах человек, которые страдают от диабета второго типа. Испытуемые были разделены на две группы. Первая группа контролировала уровень сахара в крови, тогда как другая не занималась этим.

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