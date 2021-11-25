«Выдавал себя за другого человека»: как белорус пытается наказать строителя 1 25.11.2021, 13:09

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Подрядчик продал минчанину «неидеальный» дом.

Минчанин Анатолий к своим 49 годам решил быть поближе к земле: купил участок в 20 км от МКАД и намеревался поставить там дом мечты для себя и своей невесты. Опыта в строительстве у мужчины не было, поэтому пришлось искать специалистов. Нашел… А дальше завертелось: стены ходили ходуном, а люди оказывались не теми, за кого себя выдают, пишет onliner.by.

«Все сделаю качественно, как себе»

— Два года назад я попал в ДТП. Оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, сутки пролежал без сознания. Спасли врачи… И позже рекомендовали тихую и спокойную жизнь на природе, свежий воздух. Тогда я задумался о собственном доме, — Анатолий вспоминает первопричину всего с ним случившегося.

Очень долго искал подходящий участок и тут в один день продал квартиру в Минске и купил 25 соток в агрогородке Острошицы. Голую суглинистую землю уже «подпортила» старая деревенская хата, которую наш герой решил перевести в статус хозяйственной постройки, как только воплотит в реальность свою мечту — одноэтажный блокированный дом площадью 112 «квадратов». Анатолий нашел и доработал архитектурный проект, оставалось только собрать необходимые документы.

— Разрешение на строительство получил в сентябре прошлого года. Подумал, что к июню уже можно начинать. Стал присматриваться к разным компаниям, которые занимаются коттеджами. Приезжали и молдаване, и украинцы, и белорусы. Многие путались в понятиях и были готовы уже через три дня ставить коробку на незастывший фундамент… И тут я наткнулся на сайт, предлагавший все виды работ — от отделки до благоустройства участка. Почитал отзывы — вроде нормальные.

Анатолий позвонил. На участок приехал крепкий мужчина, назвавшийся Александром Азаровым. Говорил обстоятельно, со знанием дела и строительных норм, мимоходом упоминал о двух высших образованиях. В общем, сразу расположил к себе.

— Я спросил, нужен ли подробный строительный проект? Он заверил, что архитектурного будет достаточно: все сотрудники фирмы — профессионалы, а значит, со всем разберутся. Договорились, что они зальют фундамент, возведут коробку с остеклением и крышей, межкомнатные перегородки, установят вентшахты на кухне и в санузле… За все это Александр попросил 76 800 рублей. Цена включала работу бригады и все материалы. Выполнить заказ он пообещал за два месяца, прямо к Новому году. Меня это насторожило: зима все-таки. Но он меня успокоил — мол, добавляем в смеси специальный раствор, чтобы они не замерзали и можно было укладывать кирпичи. Говорил: «Не переживайте, все сделаю качественно, как себе».

Доверившись опытному человеку, 25 октября Анатолий подписал с ним как с индивидуальным предпринимателем договор подряда на строительство жилого дома. То, что у Александра не было с собой свидетельства о регистрации в едином государственном реестре, новоиспеченного клиента не смутило.

— Поверил, что Азаров просто забыл его на другом объекте.

«Косяк» за «косяком»

Поначалу все и правда шло гладко. Уже на следующий день на участке появилась солидная техника, рабочие в униформе, сам Александр. Готовили пятно застройки, пересаживали деревья, пробивали оси… В общем, все как планировалось. Анатолий облегченно выдохнул и занялся собственной жизнью. Естественно, в Острошицы заезжал, но не так часто, как хотелось бы. В основном вечером, когда уже ничего не было видно.

— Сдать объект к концу декабря ребята не смогли из-за сильных морозов и снега. Но у меня к этому претензий не было: пусть хоть до марта стоит, лишь бы хорошо получилось. Первые огрехи стал замечать в январе. В стенах находил глубокие щели по 30 см, когда толщина блока — 40! Я не строитель, но в любой инструкции сказано, что раствором нужно промазывать всю поверхность блоков. Александр же пытался меня убедить, что это какой-то пустотелый шов, и вообще, он 15 лет в этой сфере, знает, что делает.

Строительные работы официально завершились 4 февраля: стороны подписали акт приемки. Ни о каких дефектах в нем не упоминалось. Анатолий внес последний из четырех платежей — все они производились наличными деньгами. Подрядчик выдавал в ответ приходные кассовые ордеры — без печати, но с подписью.

На этом и расстались.

— В тот момент меня переполняли эмоции: все-таки первый в жизни дом! Поэтому я мог чего-то не увидеть. Но ведь я и не профессионал! Моя ошибка в том, что не нанял для проверки эксперта… Но про себя я думал, что по договору у меня 5 лет гарантии, а значит, любые недочеты компания Азарова устранит.

Следующие месяцы Анатолий пристально рассматривал свою будущую жилплощадь. И задавал себе, а затем и подрядчику все новые и новые вопросы.

— Больше всего претензий к кровле и межэтажному перекрытию. Более 70% деревянных конструкций не обработаны огнебиозащитным средством (могут просто сгнить, а могут стать пристанищем для жуков). Его наносили в минусовую температуру, поэтому оно не впиталось. Расстояние между балками в нескольких местах превышает 120 см, хотя по расчетам не должно быть больше 60 см. Вдоль перегородок кое-где перекладины и вовсе отсутствуют, так что закрепить черновой потолок невозможно. По всему периметру нет опорных стоек, а между мауэрлатом и стенами зазоры от 7 до 25 мм…

Но это еще не все. По словам минчанина, окна рабочие установили выше, чем требовалось: когда появятся ветровая планка и софит, в помещениях станет темно. А подоконники и вовсе не закреплены к блокам и шатаются.

— Вентиляционные шахты по предложению строителя были заменены на пластиковые. И они не будут исправно работать: нет тяги и дренажных отверстий для выхода конденсата, трубы не утеплены. На кухне шахта выступает за край стены, а в гостевом санузле монтаж каналов выполнен с нарушениями — это повлечет за собой перетекание воздуха в другие помещения.

Не устроило мужчину и качество внутренних перегородок: кирпич не держится в кладке, стены неровные, неустойчивые.

Со всеми этими но Анатолий обратился к подрядчику. Тот пообещал все исправить и даже прислал строителей, чтобы переложить стены. Однако результат хозяина опять не устроил, и он решил нанять других специалистов, а Азарову просто выставить счет за дополнительные работы.

— В июне он перестал выходить на связь. Тогда я отправил ему по почте дефектный акт, затем претензию, но ответа так и не получил. Стройка остановилась, двигаться дальше я не могу. Знакомые прорабы все как один твердят, что кровлю проще снести и возводить заново… А денег на это нет!

На суд пришел другой Александр Азаров

Совсем отчаявшись, минчанин подал иск в суд: хотел частично вернуть потраченные деньги. На заседание подрядчик не явился, хотя повестку получил. Однако решение вынесли и без него: индивидуального предпринимателя обязали возместить бывшему клиенту около 16 000 рублей.

— Когда я получил на руки необходимые документы, тут же поехал в районный отдел принудительного исполнения. Написал заявление с требованием взыскать необходимую сумму с Азарова. Через несколько дней мне пришел ответ: исполнительное производство приостановлено. Причина — указанный УНП числится за другим юридическим лицом, хотя эти реквизиты я брал из заключенного договора!

Сбитый с толку Анатолий начал искать информацию в интернете. Вроде все сходилось — УНП принадлежит индивидуальному предпринимателю Азарову Александру Анатольевичу. Правда, зарегистрирован он почему-то в Могилеве.

— Я нашел его номер, позвонил. Оказалось, это и правда Александр Азаров, но совершенно не тот, который строил мне дом. Они просто тезки! Получается, мой строитель выдавал себя за другого человека!

Именно могилевский Азаров получил повестку в суд. Причем это был уже второй такой случай в текущем году.

— С 2008 года занимаюсь техобслуживанием систем печати, также оптовой торговлей. К строительству никакого отношения никогда не имел, — рассказал Onlíner Александр Азаров из Могилева. — В мае этого года пришла повестка из минского суда. Стал разбираться, попросил прислать копию искового заявления. Очень «обрадовался» содержанию: наложить арест на все имущество и т. д. Приехал на заседание. Истец сидит с квадратными глазами: «А кто это?». Я отвечаю: «Это я. Вы все хотели меня видеть». «Это не он строил», — отвечает. В итоге признали меня свидетелем. На этом и разошлись.

Суд закончился тем, что истец заочно его выиграл и должен был получить больше 30 000 рублей компенсации от подрядчика. Правда, своих денег ждет до сих пор.

А Александр тем временем получил вторую повестку, но в этот раз на заседание, где его ожидал герой нашей статьи, не явился. Вскоре на его имя пришло письмо с требованием оплатить судебную пошлину в размере 790 рублей.

— Они пишут в решении чужие имя и фамилию, дату рождения, паспортные данные, но указывают мой УНП. И именно мне отправляют исполнительные листы.

Устав от этой неразберихи, могилевчанин подал заявление в милицию. Суть такая: посторонний человек незаконно пользуется чужим УНП, разберитесь. Ответ оказался неутешительным: нет состава преступления.

— А с тем, другим Азаровым сами не пытались связаться?

— Зачем? Не думаю, что он сделал это со зла. Вероятно, просто ошибочно вписал в один договор не тот УНП, а дальше пошло-поехало. Другой вопрос, почему люди изначально не проверили его реквизиты? Если предприниматель работает без печати, надо взять завизированную копию свидетельства (о регистрации ИП. — Прим. Onlíner) и подкрепить ее к документу…

А вот что говорит настоящий строитель

Мы решили узнать мнение второй стороны конфликта и поговорили с настоящим Александром Азаровым, чья фирма и возводила дом Анатолию.

— В процессе строительства особых вопросов не возникало, а мелкие недочеты мы устранили до подписания акта выполненных работ. В нем указано, что никто претензий не имеет. Все, что предусмотрено архитектурным проектом, мы сделали. Потом вдруг появились проблемы, причем непонятно, имеем мы к ним отношение или нет. Клиент говорит, что мы плохо установили подоконник. Но ведь сначала все было в порядке, это подтверждают документы. Может, это посторонние люди их расшатали, и нашей вины в этом нет.

— Но ведь по договору на все работы действует гарантия 5 лет, а значит, вы должны как-то реагировать…

— Так мои работники приезжали устранять какие-то моменты. Начали с кладки перегородок. Претензия была в том, что мы использовали некачественный раствор. Договорились, что он привезет свой. Переложили кирпичи на готовую смесь, потом пришли какие-то посторонние люди, все это разобрали… Так не делается! Поэтому я и прекратил с ним общение.

— Вы знали, что клиент подал на вас в суд?

— Суд закончился, он его выиграл.

— Так а почему вы не появились? Вам приходила повестка?

— А что мне оспаривать? Не хочется нервы трепать, затягивать это все, время терять.

— Выплачивать компенсацию планируете?

— Будем возвращать эти деньги частями.

— Почему вы в своих договорах указывали чужой УНП?

— Мы уже разобрались с этим, был ошибочный номер. Абсолютно одинаковые фамилия, имя, отчество, даже районы совпали, а вот УНП ошибочный. Не было под рукой своего свидетельства, посмотрели на сайте картотеки и взяли оттуда. Потом, когда заметили, все прекратилось. Всего два договора таких.

— Последний вопрос: ваша фирма продолжает оказывать услуги по строительству?

— Нет, пока мы не работаем.

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