Белорусские силовики ослепляли польских военных стробоскопами и лазерами, пока агрессивные мигранты прорывали границу 1 25.11.2021, 13:15

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фото: белсат

Группа из 200 человек с камнями и бревнами пошла на штурм в районе Черемши.

Вчера вечером на участке, охраняемом форпостом польских пограничников в Черемше, группа из более чем 200 человек силовым путем прорвала белорусско-польскую границу.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Нелегалы бросали камни и деревянные сучья в сторону польских военных.

Белорусские солдаты ослепляли польскую службу стробоскопами и лазерами.

Wczoraj,24.11,na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa ponad 200 osób siłowo sforsowała polsko🇵🇱–białoruską🇧🇾 granicę. Rzucano kamieniami oraz drewnianymi konarami w stronę polskich służb.Żołnierze białoruscy oślepiali polskie służby stroboskopami oraz laserami. pic.twitter.com/W9QIsNM9j3 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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