Белорусские силовики ослепляли польских военных стробоскопами и лазерами, пока агрессивные мигранты прорывали границу

Белорусские силовики ослепляли польских военных стробоскопами и лазерами, пока агрессивные мигранты прорывали границу1
- 25.11.2021, 13:15
- 1,758
Группа из 200 человек с камнями и бревнами пошла на штурм в районе Черемши.
Вчера вечером на участке, охраняемом форпостом польских пограничников в Черемше, группа из более чем 200 человек силовым путем прорвала белорусско-польскую границу.
Об этом сообщает Погранслужба Польши.
Нелегалы бросали камни и деревянные сучья в сторону польских военных.
Белорусские солдаты ослепляли польскую службу стробоскопами и лазерами.
Wczoraj,24.11,na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa ponad 200 osób siłowo sforsowała polsko🇵🇱–białoruską🇧🇾 granicę. Rzucano kamieniami oraz drewnianymi konarami w stronę polskich służb.Żołnierze białoruscy oślepiali polskie służby stroboskopami oraz laserami. pic.twitter.com/W9QIsNM9j3— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.