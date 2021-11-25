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Белорусские силовики ослепляли польских военных стробоскопами и лазерами, пока агрессивные мигранты прорывали границу

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  • 25.11.2021, 13:15
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Белорусские силовики ослепляли польских военных стробоскопами и лазерами, пока агрессивные мигранты прорывали границу
фото: белсат

Группа из 200 человек с камнями и бревнами пошла на штурм в районе Черемши.

Вчера вечером на участке, охраняемом форпостом польских пограничников в Черемше, группа из более чем 200 человек силовым путем прорвала белорусско-польскую границу.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Нелегалы бросали камни и деревянные сучья в сторону польских военных.

Белорусские солдаты ослепляли польскую службу стробоскопами и лазерами.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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