«Бандит с большой дороги»: евродепутаты жестко прошлись по Лукашенко 3 25.11.2021, 13:23

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Появилось видео наиболее сильных выступлений европейских политиков о ситуации на границе с Беларусью.

Журналисты DW собрали самыя яркие высказывания европейских политиков о ситуации на границе ЕС и Беларуси.

«Лукашенко - не только диктатор, угнетающий свой народ и нелегально держащийся за власть после сфальсифицированных выборов. Он еще и бандит с большой дороги», - заявила француженка Натали Луазо из либеральной фракции «Обновить Европу», сообщает DW.

«Спустя 15 месяцев после сфальсифицированных выборов должно стать понятно, что диктатор Лукашенко остается у власти нелегально. Остановить его можно только решительными действиями ЕС», - сообщил Пятрас Австравичус, член Европарламента от Литвы.

«Те немногие здесь и в некоторых столицах, кто достаточно наивен, чтобы легитимировать Лукашенко телефонными звонками и кто думает, что Путин не кукловод, должны осознать, что диктаторы понимают лишь язык жестких санкций и наказаний. Лукашенко должен предстать перед трибуналом», - считает Виола фон Крамон, представитель немецкой фракции «Зеленых».

«Пока вы как мантру повторяете одни и те же фейки о бедных мигрантах, видео с польской границы показывают горькую реальность. Очевидно, что Беларусь сама создала этот кризис и сама должна его решать», - сказал Бернхард Цимниок из немецкой фракции «Идентичность и демократия».

Социал-демократ из Германии Биргит Зиппель заявила, что «в отношении Беларуси жесткие санкции по-прежнему нужны».

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