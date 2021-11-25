Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний

Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний3
- 25.11.2021, 13:28
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Отставка произошла на фоне сообщений о многочисленных случаях пыток в колониях РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, сообщает пресс-служба Кремля.
Другим указом глава государства назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД.
Отставка Калашникова произошла на фоне сообщений о многочисленных случаях пыток в колониях, часть из которых стали основанием для возбуждения уголовных дел.
Напомним, в октябре правозащитный проект Gulagu.net начал публикацию видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1. Этот архив пыток вынес из колонии белорус Сергей Савельев, который и передал их правозащитникам.
После этого Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел о групповых насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК) и о превышении служебных полномочий сотрудниками ФСИН с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) в саратовской колонии. Глава ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку, а еще как минимум 18 сотрудников регионального ФСИН, включая руководство туберкулезной больницы, уволили.
В это время Gulagu.net получил видео пыток еще в четырех колониях.