Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний 3 25.11.2021, 13:28

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Александр Калашников

фото: Пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю

Отставка произошла на фоне сообщений о многочисленных случаях пыток в колониях РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, сообщает пресс-служба Кремля.

Другим указом глава государства назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД.

Отставка Калашникова произошла на фоне сообщений о многочисленных случаях пыток в колониях, часть из которых стали основанием для возбуждения уголовных дел.

Напомним, в октябре правозащитный проект Gulagu.net начал публикацию видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1. Этот архив пыток вынес из колонии белорус Сергей Савельев, который и передал их правозащитникам.

После этого Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел о групповых насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК) и о превышении служебных полномочий сотрудниками ФСИН с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) в саратовской колонии. Глава ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку, а еще как минимум 18 сотрудников регионального ФСИН, включая руководство туберкулезной больницы, уволили.

В это время Gulagu.net получил видео пыток еще в четырех колониях.

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