Учительница английского языка из Лиды рассказала, что увидела в лагере мигрантов в «Брузгах» 2 25.11.2021, 13:39

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Фото: Reuters

Женщина призналась, что от шока после поездки отходила очень долго.

В качестве переводчиков для коммуникации с мигрантами в логистический центр «Брузги» возят учителей английского языка из Гродненской области. Они ездят волонтерами по очереди каждый день. «Нашей Ниве» удалось поговорить с одной из учительниц, которая общалась с мигрантами.

В ночь на 17 ноября, после столкновений мигрантов с польскими пограничниками, часть мигрантов перешла в логистический центр «Брузги». Подготовить центр для приема мигрантов Лукашенко поручил председателю Гродненского облисполкома Владимиру Каранику и своему помощнику по региону Юрию Караеву.

«Несчастными и истощенными выглядели многие из них»

Буквально через сутки появилась информация, что 18 ноября для коммуникации с мигрантами из школ Лиды собрали учителей английского языка и увезли в тот самый логистический центр. «НН» удалось связаться с учительницей, которая там побывала.

«Все происходило в добровольно-принудительном порядке. Нам объявили, что мы волонтеры и что отказаться не можем, — говорит Елена (имя женщины изменено, ее данные имеются в редакции. — Прим. «НН»). — В логистический центр нас отвезли на микроавтобусе, принадлежащем Лидскому райисполкому».

Женщина рассказала, что от шока после этой поездки отходила очень долго.

«Нас привезли туда, чтобы мы смогли перевести, что говорят мигранты. Многие из них говорят на ломаном английском языке, но его ни пограничники, ни чиновники не понимают, — говорит учительница. — Для тех, кто разговаривал на арабском, были специальные переводчики. Они переводили на английский, а мы уже на русский.

Как я поняла, была нужна красивая картинка о том, как о мигрантах заботится белорусская сторона. Все это снимало государственное белорусское телевидение.

Но, знаете, довольными этих людей назвать нельзя — настолько несчастными и истощенными выглядели многие из них».

«У меня просто тряслись руки»

По оценкам Елены, в центре находится около тысячи человек. Больше всего мужчин, но есть женщины и дети.

«Многие грязные, плохо пахнут. У меня просто тряслись руки. Хотелось помочь хоть чем-то… Особенно детям, — говорит она. — Но мигрантов охраняют и контролируют, будто бы преступников. Логистический центр окружают люди с оружием. Стоят плотным колесом.

Один англоязычный парень рассказал, что некоторых мигрантов люди в форме (я не знаю, кого именно он имел в виду) избивали. Другие говорили, что в надежде на лучшее они продавали всё, что у них есть, А эти деньги у них здесь отобрали.

Некоторые говорили, что теперь остались буквально ни с чем. Были и те, кто со слезами на глазах рассказывал, что польские пограничники подкармливали их через проволоку. Несколько человек говорили, что у них отобрали паспорта, и мол, теперь уехать они отсюда просто не могут», — добавляет женщина.

По словам учительницы, надолго с мигрантами их старались не оставлять.

«Наверное, боялись, что узнаем много лишнего. Чиновникам нужно было другое. Чтобы мигранты поблагодарили их за передвижную баню и другие показухи, которые там устроены», — считает Елена.

«Помещение будто бы обогревает котельная. Но все там в кофтах, куртках и шапках»

Как рассказала Елена, какое-то время она переводила разговор англоязычных мигрантов (в основном, это были курды) с медиками из Красного Креста.

«Люди жаловались на боли в почках, сильный кашель, температуру и головокружение. Некоторые просили психотропы, но их медики Красного Креста, разумеется, дать не могли», — отметила учительница.

Условия в логистическом центре Елена называет непригодными для жизни.

«Это огромное пространство с большими отсеками для грузовых поддонов. Люди там спят на нескольких ярусах стеллажей, друг над другом. Помещение будто бы обогревает котельная. Но все там в кофтах, куртках и шапках, — говорит Елена. — Зато на камеры мигрантам показушно раздали горячий чай и еду из военной полевой кухни. Сейчас белорусские власти с гордостью заявляют, что оказывают мигрантам всяческую помощь».

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