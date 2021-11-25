Стало известно о признаках слежки через iPhone 25.11.2021, 13:52

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Apple намерена оповещать пользователей, чьи устройства могли стать объектом атаки.

Нововведение раскрыли журналисты Gizmodo, сообщает gazeta.ru

На такой шаг корпорация пошла из-за слежки с помощью шпионских программ израильской компании NSO Group. В Apple уточнили, что теперь пользователям будут отправлять уведомления по электронной почте и в iMessage, а также на их веб-страницу Apple ID.

«Уведомления об угрозе предназначены для информирования и помощи пользователям, которые могли стать мишенью спонсируемых государством злоумышленников», — говорится в сообщении корпорации.

Само уведомление сформулировано таким образом: «Внимание! Злоумышленники, спонсируемые государством, могли атаковать ваш iPhone». Согласно информации специалистов, компания не планирует уточнять, кто именно стоит за взломом, то есть не будет указывать хакерскую группировку или страну их базирования.

Ранее сообщалось, что Apple подала иск против NSO Group и ее материнской компании Q Cyber Technologies из-за ПО Pegasus.

С помощью шпионской программы Pegasus были взломаны телефоны политиков и журналистов по всему миру. Вредоносный софт имел доступ к местоположению, паролям, сохраненным учетным данным, а также камере и микрофону электронных устройств. Утверждалось, что Pegasus использовал найденную в iPhone уязвимость и незаметно скомпрометировал устройства.

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