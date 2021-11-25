Жители польского приграничья поддержали защитников границы: фотофакт 5 25.11.2021, 14:14

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Население вывешивает патриотические баннеры и посвящает картины пограничникам.

Жители Сокольского уезда выражают огромную благодарность военнослужащим за оборону польской границы. В районе можно увидеть множество баннеров с лозунгом «Стеной за польским мундиром», сообщает TVP.

Кто-то даже нарисовал картину, изображающую польского солдата с пометкой «жители Коваля благодарят».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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