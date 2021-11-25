В гибридную войну Лукашенко против ЕС вовлечены 20 000 мигрантов 4 25.11.2021, 14:11

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фото: anadolu agency

Отчет «Красного Креста» по ситуации на границе.

IFRC (Международная федерация Красного Креста) опубликовала обзор ситуации с мигрантами на границе Беларуси с ЕС.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» приводит выдержки из отчета:

- На сегодняшний день сообщается, что десять человек умерли, истощились и подверглись воздействию низких температур.

- Большинство людей, затронутых ситуацией, приехали из Ирака, Ирана, Афганистана, Сирии, Демократической Республики Конго, Йемена, Судана и других стран Ближнего Востока, Африки и Азии.

- Беларусский Красный Крест – единственная организация, имеющая постоянный доступ в приграничную зону в Беларуси <...> Красный Крест Литвы, и Красный Крест Польши предоставили помощь людям в приграничных районах, к которым они не имеют прямого доступа.

- Учитывая официальные данные, предоставленные различными властями, можно предположить, что по крайней мере 20 000 человек вовлечены в ситуацию.

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