Экс-глава Нацбанка: Инфляция в Беларуси будет отображаться двузначной величиной и даже гораздо выше 4 25.11.2021, 14:43

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Рубль стремительно обесценивается из-за комбинации нескольких факторов.

Официальная инфляция по итогам октября текущего года составила 10,5%. Между тем Национальный банк планирует установить целевой показатель инфляции на 2022 год не более 6%. Об этом сообщила начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Наталья Мирончик.

Газета «Белорусы и рынок» спросила у экспертов, насколько реалистичны планы Нацбанка по обузданию инфляции.

Станислав Богданкевич: Инфляция будет отображаться двузначной цифрой

Если не знать ситуацию в Беларуси, то планы Нацбанка вполне. В этом году они объявили инфляцию 5%, а имеем 10%. И ведь объяснили, нашли причину роста. И в следующем году объяснят, почему инфляцию не удалось удержать в рамках, говорит экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич, напомнив, что со следующего года вступят в силу санкции, которые ввели США и Евросоюз, начнутся более серьезные трудности в экономике, связанные с международной изоляцией Беларуси.

«Я как раз считаю, что главное ухудшение будет происходить на уровне цен, на уровне инфляции. Даже если Нацбанк и не включит печатный станок, будет ограничивать денежную массу, инфляция будет расти. Прогнозирую, что инфляция, как минимум, будет отображаться двузначной величиной — процентов 15. Но инфляция будет гораздо выше, если действующая власть будет понуждать Нацбанк делать безресурсные эмиссии», — заявил экс-банкир.

По его мнению, хотя будет идти огромная помощь из России, она не сможет покрыть все просчеты и убытки белорусской власти, поэтому следует ожидать ухудшения ситуации, снижения уровня жизни.

Вадим Иосуб: Нацбанк уверенности не высказывает

Нацбанк в течение года будет менять свою денежно-кредитную политику таким образом, чтобы инфляция снизилась до уровня 6%. При этом уверенности в достижении поставленной цели он не высказывает. Ведь уровень инфляции нынешнего года вообще мало связан с действиями Нацбанка, считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По его мнению, главный вклад в нынешний уровень инфляции в Беларуси внес не Нацбанк, а глобальная экономика.

— Думаю, больше половины вклада в нынешнюю инфляцию внесли глобальные причины, связанные с ростом цен на сырье, на продукты питания на мировых рынках. Стоит напомнить, что в США инфляция в годовом выражении составила 6,2%, у нас в планах было 5%, а по итогам октября – 10,2%. Согласитесь, сложно представить, чтобы в США инфляция составляла 6,2%, а в Беларуси 5%. Второй по значимости фактор – рост НДС в начале года на лекарства, медицинские товары, детские товары. Оставшаяся небольшая доля приходится на «белорусские особенности», — говорит Иосуб.

Удастся ли Нацбанку обуздать инфляцию на уровне 6% в 2022 году? Аналитик полагает, что от его действий мало что зависит. По его мнению, в следующем году в мире (в США, в Европе) ждут снижения инфляции. Произойдет это или нет, не известно. Более того, на мировые цены у Нацбанка точно нет никакого влияния. Если все хорошо сложится, если значительно сократится инфляция в мире, можно ставить перед собой цель и пробовать снизить инфляцию в Беларуси до 6%. Если инфляция в США, в Европе превысит 3%, то снижение инфляции до 6% в Беларуси маловероятно, что бы Нацбанк ни делал. Если не будет административной накачки зарплат и не включат печатный станок, то снижение инфляции до 7% вполне возможно.

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