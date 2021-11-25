Саакашвили обратился к грузинскому народу 25.11.2021, 14:58

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Экс-президент поблагодарил грузинское общество за спасение его жизни.

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который находится под арестом в грузинском военном госпитале, поблагодарил грузинское общество за спасение его жизни. Обращение политика опубликовано вечером 24 ноября в Facebook, пишет сайт «Гордон».

«Большое вам спасибо за спасение моей жизни. [Президент РФ Владимир] Путин руками [председателя партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзины] Иванишвили делает все для моей физической ликвидации, я в этом уверен. Если бы не ваши многочисленные действия, мужество и компетентность [грузинского омбудсмена] Нино Ломджарии, если бы не единодушие оппозиции и гражданского общества в отстаивании западной ориентации страны, если бы не давление международного сообщества, ничего бы не вышло», – написал Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, его взяли в заложники, полностью запретили связи с общественностью, сознательно нарушили его законные права и «хотели лишить возможности вовлечь грузинский народ в решительную борьбу против темноты российского режима».

«В суде Иванишвили у меня нет шансов добиться справедливости. Если бы Иванишвили действительно хотел судить меня на основании восстановления справедливости, он бы согласился на беспристрастный и независимый суд, предложенный мной. Я повторяю это предложение и заявляю, что я, в отличие от Иванишвили, не боюсь открыто и публично предстать перед справедливым судом, отстаивать свою правду перед грузинским народом и побеждать. Тем не менее, дайте мне право на несправедливый суд и право присутствовать на моих судебных процессах, где я буду говорить с грузинским народом, а не с Иванишвили и его марионетками», – заявил Саакашвили.

Он считает, что «самый эффективный метод борьбы с режимом – это массовые мирные митинги».

Политик также подчеркнул, что «освобождение родины» принесет свободу не только ему, но и «всем незаконно перемещенным лицам».

«Я не вижу себя ни в какой конфигурации будущего правительства. Взяв меня в заложники и запретив связи с общественностью, я думаю, что Иванишвили не только хочет мне отомстить, но и существенно препятствует формированию нового коалиционного правительства путем досрочных выборов. Мы не должны допустить этого. Ближайшие недели очень важны. Если мы сможем консолидироваться, поддерживать политический импульс, расширяться и принципиально и самоотверженно бороться, мы добьемся всего. Привлекайте всех к участию. Те, кто не может выйти, помогают демонстрантам с едой. Поэтому ни шага назад, а активность, активность и активность», – призвал Саакашвили.

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