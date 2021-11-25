Мнение: Белорусские власти оказались в гораздо худшем положении, чем были в начале авантюры с мигрантами 6 25.11.2021, 15:07

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Для режима прозвучал уже не «звоночек», а целый набат.

Как-то быстро в последнее время девальвируются цели, которые беларусские власти хотят достичь в результате великого переселения народов через пункт пропуска Кузница. Не получилось вот стать владычицей морскою, чтобы Меркель была на посылках. А сейчас уже и по поводу корыта возникают серьезные сомнения. И я говорю сейчас не про какое-нибудь новое корыто, а про старое, которое уже давно прохудилось, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Вот сначала власти хотели от миграционного кризиса признание, отмену санкций, капитуляцию Польши с выдачей всех перебежчиков и пару миллиардов евро в придачу в обмен на обещание решить проблему. Потом надежда на миллиарды и польскую капитуляцию как-то незаметно угасла. Но власти еще верили в признание и испытывали некоторые иллюзии по поводу санкций. Может уже и не про отмену старых, но хотя про то, что новых никто вводить не будет.

А сейчас, я смотрю, все чего они надеются добиться всей непоколебимой мощью белорусской дипломатии – чтобы ЕС компенсировал расходы на содержание приграничного убежища. И может быть, еще дал денег, чтобы отправить беженцев домой. А это, согласись, даже на разбитое корыто не тянет.

Потому что, Евросоюз действительно обещал 3,5 миллиона евро на возвращение беженцев по домам. И это точно не так сумма, которая может спасти суверенную демократию со всеми ее национальными особенностями. Потому что у суверенной демократии темпы роста экономики в октябре упали уже до околонулевого уровня. И чтобы ей помочь, эти 3,5 надо увеличить хотя бы на порядок. Но, проблема в том, что даже несчастные миллионы ЕС может выдать не белорусским властям, а, скажем, Ираку.

Вот по итогу многомесячной кампании укрощения ЕС беларусские власти оказались в гораздо худшем положении чем были в ее начале. И дело даже не в пятом и шестом пакетах санкций. А в том, что беларусские власти окончательно утвердили себя в глазах ближних и дальних соседей в качестве угрозы региональной безопасности. Если посадка самолета была первым звоночком на этот счет, то миграционный кризис – уже набат.

Теперь проблема белорусских властей – не только внутренняя проблема Беларуси. Это проблема, которую Евросоюзу нужно решать, чтобы обеспечить свое собственное спокойное существование. И миграционный кризис создал неприятный для белорусских властей набор прецедентов. Получается, любую проблему с ними можно решить, если разговаривать на понятном им языке. А на языке, принятом в обществе, с ними лучше вообще не разговаривать.

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