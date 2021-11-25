ОПЕК+ откажется наращивать добычу в ответ на продажу стратегической нефти США 4 25.11.2021, 15:15

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Против такой стратегии выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Решение администрации США о крупнейшей в истории продаже нефти из стратегического резерва топлива, к которому присоединились Китай, Индия, Япония и Южная Корея, вызвало острую реакцию добывающих стран, не желающих расставаться с ценами около 80 долларов за баррель, сообщает finanz.ru.

Страны ОПЕК+ рассматривают возможность пересмотра планов по наращиваю добычи и поставлять меньше баррелей, чем планировалось, в ответ на попытки ключевых потребителей «черного золота» сбить «температуру» на рынке.

Ключевые участники картеля из 23 стран-экспортеров нефти выступают за то, чтобы изменить график возвращения на рынок поставок, урезанных во время пандемии, сообщили The Wall Street Journal и Bloomberg источники в картеле.

По словам собеседников WSJ, эту идею продвигают Россия и Саудовская Аравия, вместе обеспечивающие 20% мирового потребления нефти.

Против выступают Объединенные Арабские Эмираты, ставшие главным нарушителем спокойствия в ОПЕК+ в этом году. ОЭА, напомним, требовали и добились пересмотра персональных квот, угрожая выйти из соглашения, если лимит на добычу для страны не будет повышен.

США, напомним, объявили о продаже 50 млн баррелей из стратегического резерва топлива, из которых 32 млн - в декабре. Реализация запасов, которые создавались с 1970х на случай войны или экстренного прекращения поставок, станет рекордной: до этого максимальный объем - 30 млн баррелей за раз - Штаты продавали в 1991 году, когда война в Кувейте оставила рынок без ближневосточной нефти.

Еще 18 млн баррелей Минэнерго США планирует продать после 17 декабря.

Дополнительно 20 млн поступят на рынок из резервов союзников США.

Рынок нефти не увидел повода для страха в этих операциях. Котировки сорта Brent даже выросли yf 4 доллара, или 5%, после официального объявления Вашингтона. На 12.45 мск четверга январские фьючерсы на Brent торгуются по 81,99 доллара за баррель.

Но ОПЕК+ считает иначе. Технический комитет картеля видит риски избытка предложения в объеме 2,3 млн баррелей в день в январе и 3,7 млн - в феврале, отмечает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ОПЕК+.

Решение о продаже стратегических баррелей в картеле считают неоправданным и не отвечающим реалиям рынка, говорят источники агентства.

Сейчас ОПЕК+ качает на 4 млн баррелей в сутки меньше, чем до кризиса, и наращивает производство на 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.

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