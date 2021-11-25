Цирк да и только 1 Telegram-канал Белорусского объединения рабочих

25.11.2021, 15:37

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Большинство из лукашенковских управленцев гаечный ключ в руках ни разу не держали.

«На Минском моторном заводе побывала рабочая мобильная группа по вопросам охраны труда при администрации Партизанского района г. Минска. Цель посещения ММЗ – мониторинг специалистами в области охраны труда, организации работ и условий для трудящихся на моторном заводе.

Мобильная группа ознакомилась с работой главного сборочного конвейера, осмотрела производство механических цехов в первом дизельном корпусе, побывала на сборке шестициллиндровых моторов и в инструментальном цеху».

Именно так звучит официальный отчет от ММЗ по прошедшему «мониторингу». Они даже в своем заявлении честно сознаются, что это была только показушная экскурсия, так и пишут, «ознакомились с работой», «осмотрели производство».

Каждому рабочему прекрасно известно про все эти похождения с инспекциями и проверками: пришли, посмеялись, увидели как побелили бордюры, покрасили трубы и ступеньки, вычистили плитку от растений и подмели территорию. Вот они высокие стандарты любой проверки и даже инспекций иностранных компаний (привет «Яре»).

А что вы ожидаете от административных марионеток? Большинство из них гаечный ключ в руках ни разу не держали, а о производстве наслышаны только из фильмов.

Пока такие люди инспектируют наши предприятия, будущего у них нет. Впереди только разруха и несчастные случаи.

Пока беда не добралась до вашей семьи, пока обстановка не накалилась до предела, прими верное решение. Оставайся дома.

Бастуй, Беларусь.

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