Провокация белорусских спецслужб: во время атаки мигрантов они исполняли польский гимн 4 25.11.2021, 15:57

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Погранслужба Польши рассказала новые подробности ночного штурма в районе Черемши.

Группа из более чем 200 мигрантов пыталась перейти границу в районе Черемши на Подлясье.

- В то время белорусские службы запустили гимн Польши, сообщает tvp.info. Это нагнетает напряженность и угрозы, - заявила пресс-секретарь польской Пограничной службы Анна Михальска.

Также она отметила, что переход границы, как обычно, планировался и координировался белорусскими службами, которые вели запись и ослепляли лазерами польских офицеров и солдат.

- Вчера также играл гимн Польши, - подчеркнула она. По словам польских пограничников, это было направлено на нагнетание эмоций, рост напряженности и угроз.

- Наши офицеры, солдаты, ежедневно выходящие на дежурство, не знают, чем может закончиться эта служба вечером. Вернутся ли они прямо домой или, как недавно случилось, могут оказаться в больницах, - отметила пресс-секретарь. По ее словам, в среду никто из них не пострадал.

Wczoraj,24.11,na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa ponad 200 osób siłowo sforsowała polsko🇵🇱–białoruską🇧🇾 granicę. Rzucano kamieniami oraz drewnianymi konarami w stronę polskich służb.Żołnierze białoruscy oślepiali polskie służby stroboskopami oraz laserami. pic.twitter.com/W9QIsNM9j3 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

Михальска сообщила, что мигранты, форсировавшие границу, были агрессивными, они бросали в патрули польских служб камни. - Около 230 человек перешли на польскую сторону на расстояние в несколько или несколько десятков метров. «Этих людей задержали, приказали покинуть территорию Польши и проводили к границе», - подчеркнула она.

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