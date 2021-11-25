Из-за «Жыве Фландрыя» в витебском театре увольняют актеров 2 25.11.2021, 16:04

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Фото: Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа

Ранее уволили директора театра.

21 ноября в Национальном театре имени Якуба Коласа (Витебск) состоялась премьера спектакля «Ціль». Но сразу после премьеры спектакль был запрещен, а директору театра Александру Старых не продлили контракт. Теперь начались увольнения в труппе коласовцев. Об этом zerkalo.io на условии анонимности сообщили сотрудники театра.

Речь идет об увольнении трех актеров, которые были заняты в спектакле: им не продлевают контракты. В результате со 2 января 2022 года люди остаются без работы.

Из театра будет вынуждена уйти Анжела Барковская. Она родилась в Молдове, там же получила высшее образование. Работала в минских театрах-студиях «Дзе-Я?» и «Товарищ», в столичном экспериментальном театре «АКТ». В Коласовском театре с 1997 года. Ведущий мастер сцены. Сыграла около 40 ролей в театре.

Вместе с ней покинет театр и Юлия Крашевская, Она родилась в Витебске. Работает в театре с 1995 года (с перерывом на учебу в Академии искусств). На данный момент выходит на сцену в двух десятках репертуарных спектаклей.

Третий уволенный актер — Артем Геряк. Он родился в Витебске в 1992 году. Закончил Белорусскую государственную академию искусств. Актер театра с 2013 года. На данный момент занят в 27 репертуарных спектаклях.

Добавим, что лишь Артем Геряк играл одну из ведущих ролей в этом спектакле (он исполнил роль короля Филиппа). Анжелика Барковская и Юлия Крашевская сыграли в этой постановке роли второго плана. Поэтому предположим, что «Ціль» стал лишь поводом для их увольнения.

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