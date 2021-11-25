Операторы Эйсмонт показали психбольницу во время нервной тирады Лукашенко 12 25.11.2021, 16:11

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Фотофакт.

Операторы пресс-службы Лукашенко показали психбольницу во время нервной тирады Лукашенко. На это обратил внимание бывший чиновник администрации диктатора Артем Проскалович:

– На скриншоте ниже – уникальное архитектурное сооружение – Гайтюнишский дом-замок. Всё бы ничего, но по совместительству это Государственное учреждение «Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки» – единственное в Беларуси заведение, предназначенное для лечения душевно больных, совершивших преступления.

Браво оператору! Путь престарелому преступнику указан верно. Единственное, очень хочется надеяться, что психиатрическая экспертиза все же признает его вменяемым.

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