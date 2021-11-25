Литва хочет подать на белорусский режим в суд 1 25.11.2021, 16:23

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Фото: Charter97.org

Вильнюс решил добиваться привлечения официального Минска к международной ответственности.

Министр юстиции Эвелина Добровольская заявила в эфире радиостанции Žiniu Radijas, что правительство Литвы анализирует вопрос о том, как Лукашенко и контролируемый им режим могут быть привлечены к международной ответственности из-за миграционного кризиса.

По словам министра, попытки привлечь диктатора к ответственности перед международным сообществом - сложный процесс.

«Этот вопрос анализируется как отдельными министерствами, так и на уровне кабинета министров, - сказала она. - Важно идентифицировать, против кого мы выступаем: лично против Лукашенко, который координирует все происходящее на границе, или говорим об ответственности государства».

Вильнюс, по словам главы Минюста, прежде всего должен представить международной общественности свои аргументы, которые в дальнейшем могут быть переданы в суд. «Задачей Литвы является сбор доказательств и идентификация для ЕС и других того, что происходит в Белоруссии. Необходимо показать, что все это является сознательно организованным процессом, и тогда можно будет оценить ответственность в международном масштабе», - отметила Добровольска.

В начале текущей недели министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс рассматривает возможность обращения в Европейский суд, чтобы тот возбудил дело против властей Белоруссии в связи с якобы спровоцированным ими миграционным кризисом.

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