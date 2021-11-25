Еще одна российская госкомпания оказалась в состоянии дефолта 1 25.11.2021, 16:56

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Компании нечем платить по долгам.

Карточный домик российского госкапитализма, где прибыли приватизируются, убытки национализируются, а дыры в денежных потоках затыкаются деньгами налогоплательщиков, неожиданно начал рассыпаться, пишет finanz.ru.

Вслед за «Роснано», шокировавшей рынок заявлением о возможной реструктуризации долга и проблемах с платежеспособностью, еще одна дочерняя структура государства оказалась в состоянии дефолта.

«ОВК Финанс» - «дочка» Объединенной вагонной компании, которую на 52% контролируют принадлежащие ЦБ госбанки «Открытие» и «Траст», - допустила технический дефолт по облигациям на 15 млрд российских рублей.

Компания, выполняющая функции SPV-структуры, созданной для привлечения финансирования, должна была 24 ноября выплатить инвесторам 16,343 млрд российских рублей. Из этой суммы 14,999 млрд российских рублей - по «телу» облигаций и 1,343 млрд - в виде купонов.

«Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии средств для погашения займа в текущем периоде», - цитирует «Интерфакс» заявление «ОКВ-Финанс».

«Владельцы облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к эмитенту с требованием о выплате причитающихся им сумм в форме претензии», - добавили в компании.

Представитель самой ОВК - крупнейшего в РФ производителя грузовых вагонов, управляющего заводом в Тихвине, инжиниринговым центром и танк-контейнерным оператором Unicon 1520, - сообщил «Интерфаксу», что техдефолт SPV-структуры не повлияет на деятельность предприятия.

«ОВК Финанс» - отдельная компания, не влияющая на производственную деятельность, поэтому технический дефолт «ОВК Финанс» не создает риски для деятельности производственного контура ОВК и исполнения обязательств перед заказчиками», - подчеркнули в компании.

В отличие от «Роснано» долги «ОВК Финанс» не считались квазисуверенными. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в июле 2021 года присвоило ПАО «НПК ОВК» рейтинг «ruBB-», отметив лишь «умеренную» вероятность поддержки со стороны ключевых собственников в лице «Открытия» и «Траста».

Помимо выпуска с погашением в ноябре 2021 года у «ОВК Финанс» в обращении находятся облигации еще на 11,25 млрд российских рублей. Их погашение наступает в сентябре 2024 года.

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