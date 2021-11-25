Ливан призвал турфирмы не предлагать туры в Беларусь 2 25.11.2021, 17:06

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Лукашенко решили оставить без орудия шантажа.

25 ноября министр туризма Ливана Валид Нассар поручил ливанским турфирмам не рекламировать Беларусь как страну для путешествий. Он рассчитывает, что это поможет в борьбе с нелегальной миграцией.

Нассар отметил, что решение принято в связи с ухудшающейся ситуацией на белорусско-польской границе. Некоторые мигранты из ближневосточных и африканских стран приезжают в Ливан, чтобы потом улететь в Беларусь и попасть в Евросоюз, пишет lbcgroup.tv.

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