Коронавирус продолжает убивать белорусов 2 25.11.2021, 17:14

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Жертв меньше не становится.

Медики в разговоре с «Белсатом» признают, что число пациентов в больницах уменьшилось. Но по-прежнему в больницах медики фиксируют множество жертв коронавируса. Госпитализировано и немало детей.

Количество инфицированных коронавирусом, соответственно и количество больных в больницах, постепенно начинают снижаться. Врачи в разговоре с «Белсатом» говорят, что обусловлено это преимущественно тем, что большое количество людей переболело. Независимая платформа для социологических исследований Беларуси на основании «Народного опроса» пришла к выводу, что в нашей стране переболел 51% граждан.

Меньше инфицированных и потому, что белорусы начали активнее делать прививки.

Коронавирус теперь опасен и для детей

Отличием четвертой волны коронавируса стало то, что сейчас в больницах довольно много детей. Так, в реанимации в Барановичах 10-летний мальчик, за жизнь которого борются медики. Причем, как говорят специалисты, симптомы у школьника такие же, как и у взрослых. У мальчика пошли осложнения от коронавируса на внутренние органы.

«Дети болеют, ведь штамм Дельта отражается среди прочего и на иммунной системе детей. У детей заболевание протекает преимущественно с высокой температурой и волнообразно», – на условиях анонимности комментирует «Белсату» ситуацию врач.

Жертв меньше не становится

Но несмотря на легкий оптимизм, медики продолжают констатировать, что в больницах много пациентов умирает. Число жертв намного больше, чем дается в официальной статистике Минздрава. Причем очевидцами смертей становятся даже пациенты в больницах.

«Я заболел COVID-19, пошел в больницу. Пока стоял в очереди к врачу, женщине стало очень плохо. Врачи предложили ей прилечь в коридоре, подождать очереди. Та легла на кровать. А через некоторое время, когда медики пришли к ней, оказалось, что женщина умерла. Это просто ужас», – рассказал житель Бреста.

Медики в Telegram-канале «Белые халаты» сообщают, что только 20 ноября за день умерли 5 пациентов с коронавирусом в Червене, а в 10-й городской клинической больнице (ГКБ) Минска – 6 пациентов.

«В 1-й ГКБ с 1 ноября по 21 ноября (за три недели) умерли 99 пациентов с коронавирусной инфекцией. В 1-й ГКБ под ковид выделили три отделения и одну реанимацию. Отделения загружены: сейчас примерно по 55-57 человек – в реанимации – еще около 20-22 пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала работы в 1-й ГКБ инфицированные коронавирусом во время четвертой волны в перепрофилированных под ковид отделениях умерли в общей сложности 297 пациентов», – пишут медики.

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