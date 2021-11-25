Психбольным место в палате!16
- Telegram-канал «Баста!»
- 25.11.2021, 18:20
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Болезнь Лукашенко прогрессирует.
Люди с подобными отклонениями опасны для общества, что он ежедневно доказывает. Нам, белорусам, следует игнорировать психопата. Не играть в его сценарий. Он придумывает «выборы»? Игнорируем. Он увольняет рабочих? Массово остаемся дома.
Сегодня увольняют коллегу и если ты не проявишь солидарность с ним, то завтра Синепалый уволит тебя. Только объединив усилия мы избавимся от него. Времени на раздумья больше нет.
Каждый уволенный в новой Беларуси будет важным звеном для восстановления того, что законченный бандит поломал. Важно теперь прийти к этому. Оставайся дома.
Стачке быть!
Telegram-канал «Баста!»