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Психбольным место в палате!

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  • Telegram-канал «Баста!»
  • 25.11.2021, 18:20
  • 17,734
Психбольным место в палате!

Болезнь Лукашенко прогрессирует.

Люди с подобными отклонениями опасны для общества, что он ежедневно доказывает. Нам, белорусам, следует игнорировать психопата. Не играть в его сценарий. Он придумывает «выборы»? Игнорируем. Он увольняет рабочих? Массово остаемся дома.

Сегодня увольняют коллегу и если ты не проявишь солидарность с ним, то завтра Синепалый уволит тебя. Только объединив усилия мы избавимся от него. Времени на раздумья больше нет.

Каждый уволенный в новой Беларуси будет важным звеном для восстановления того, что законченный бандит поломал. Важно теперь прийти к этому. Оставайся дома.

Стачке быть!

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