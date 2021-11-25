Север Испании засыпало снегом 25.11.2021, 18:47

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Температура воздуха местами опустилась до -11 градусов.

На северные районы Испании обрушился снежный шторм, дороги засыпало снегом, передает korrespondent.net.

Сообщается, что дороги засыпаны снегом, их расчищает спецтехника. Температура воздуха местами опустилась до -11 градусов.

В ближайшие дни в Испании прогнозируют потепление, которое принесет ливни и возможно наводнения.

В горных районах открыли лыжный сезон, хотя местные горнолыжные курорты еще закрыты.

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