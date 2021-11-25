В Беларуси снова упали реальные пенсии 1 25.11.2021, 18:54

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В октябре они снизились на 0,9% к сентябрю.

В Беларуси снова упали реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен. В октябре они снизились на 0,9% к сентябрю, сообщает Белстат. Напомним, в этом году трудовые пенсии поднимали один раз — в сентябре, но это повышение «съела» рекордная инфляция, передает zerkalo.io.

Средний назначенный размер пенсий в октябре, как и месяцем ранее, составлял 515,9 рубля. На начало ноября в Беларуси насчитывалось 2 млн 422,2 тыс. пенсионеров.

В этом году реальные пенсии были в плюсе только в августе и сентябре, в остальные месяцы — в минусе (речь про сравнение к предыдущему месяцу).

Чиновники не первый год пытаются поднять соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты до 40%, но выполнить это если и удается, то лишь в отдельные месяцы.

Напомним, в этом году трудовые пенсии повышали один раз — с 1 сентября. Рост составил в среднем 6,3%. Но по факту сентябрьское повышение «съела» инфляция, которая за 9 месяцев составила 7,5%. Невысокие пенсии белорусов — одна из пенсионных проблем, которую чиновники не могут решить годами.

В этом году чиновники сделали белорусам новогодний «подарок», что стало причиной заметного роста инфляции уже в первые месяцы. Так, власти подняли с 1 января НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах. При этом министр по налогам и сборам Сергей Наливайко прогнозировал, что из-за повышения НДС «роста цен не произойдет». В июле в Нацбанке признали, что повышение НДС стало дополнительным проинфляционным импульсом.

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