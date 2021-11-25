ЕБРР свернул финансирование частного сектора Беларуси 2 25.11.2021, 19:13

3,104

Осенью 2020 года банк отказался финансировать новые инвестпроекты в госсекторе страны.

Европейский банк реконструкции и развития временно не будет рассматривать новые инвестиционные проекты не только в государственном, но и частном секторах экономики Беларуси, сообщает агентство "Интерфакс-Запад" со ссылкой на заявление ЕБРР.

Осенью 2020 года банк отказался финансировать новые инвестпроекты в госсекторе Беларуси, но оставил за собой возможность кредитовать белорусские частные компании.

ЕБРР поясняет, что новое решение связано с ухудшением политической ситуации в Беларуси. Вместе с тем банк оставляет свой постоянный офис в Минске.

С 1992 года ЕБРР выделил более 3 миллиардов евро на проекты в разных отраслях экономики страны. В настоящее время ЕБРР кредитует в Беларуси 142 проекта на один миллиард евро, на долю частного сектора приходится около 60%. В начале ноября 2021 года ЕБРР одобрил финансирование двух проектов в одном из частных белорусских банков на 10 миллионов евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».