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В Могилеве идут активные чистки на предприятиях и в больницах

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  • 25.11.2021, 19:22
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В Могилеве идут активные чистки на предприятиях и в больницах

И это происходит на фоне острой нехватки врачей.

В Могилеве идут активные чистки на предприятиях и в больницах, сообщают телеграм-каналу БОР рабочие и врачи.

«Я работаю в небольшой компании. Примерно весной этого года меня вызывал к себе идеолог и "мягко журил", что я была замечена на митинге в сентябре 20-го и вообще, не надо так делать, а то мы вас уволим. Ну, поговорили и забыли. Сейчас мне позвонили со словами о том, что с 10-го декабря я уволена. Сверху директору спустили два списка "неблагонадежных": первый на увольнение - в нем я, второй - тех, кого пока стоит предупредить. Как-то так живём.

А ведь ещё месяц назад я прошла медкомиссию и ничего, как говорится, не предвещало…»

«Я врач из Могилева. Действительно, есть два списка. Главврач проводит беседу, предлагает написать объяснительную в "покаятельной" форме. Иначе увольнение. В дальнейшем в характеристике будет указано, что человек неблагонадежный и в РБ его никуда не возьмут. В нашем учреждении и так нехватка врачей, а их станет ещё меньше!»

«Добрый день. В онкодиспансере сегодня проходило собрание с "неблагонадежными". Тоже рекомендовали писать объяснительные. Сказано было, что людей из списка приказано уволить. Часть сейчас, часть по истечению контракта.»

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