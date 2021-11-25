В ЕС одобрили вакцину для детей в возрасте от 5 до 11 лет 25.11.2021, 19:37

Детям будут делать две инъекции Comirnaty с интервалом три недели.

В Евросоюзе одобрили для вакцинации детей от пяти до 11 лет вакцину Comirnaty от Pfizer и BioNTech. Об этом сообщается на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA), отвечающего за научную оценку, надзор и мониторинг безопасности медикаментов в ЕС.

Детям будут делать две инъекции Comirnaty с интервалом три недели. Доза составит 10 мкг. Как указывает агентство, такая доза у детей младшего возраста дает тот же эффект, что и доза 30 мкг, рассчитанная для детей от 12 лет.

Во время исследований была установлена эффективность вакцины в профилактике COVID-19: она составила почти 91%. Истинный показатель эффективности может варьировать между 68 и 98%, уточняет агентство.

Основные выявленные побочные симптомы у детей — болезненность и воспаление в месте инъекции, усталость, головная и мышечная боль, озноб. Исследователи пришли к выводу, что такие последствия не перевешивают те риски, которые могут возникнуть при заражении коронавирусом.

Вакцинацию детей в возрасте 5–11 лет уже начали в США, Израиле (в обеих странах используют вакцину Pfizer/BioNTech), Китае (здесь одобрены препараты Sinovac и Sinopharm). В июне 2021 года ВОЗ признала, что детей и подростков тоже нужно вакцинировать. До этого организация заявляла, что для их вакцинации не было достаточных данных.

Вакцины для детей старше 12 лет также были одобрены в США и ЕС еще весной. Так, в мае США разрешили для введения подросткам вакцины Pfizer, а ЕС — Comirnaty. Позднее для вакцинации детей 12–15 лет в Евросоюзе одобрили также Spikevax от компании Moderna.

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