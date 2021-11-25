Хоккеисты минского «Динамо» нанесли очередной удар по Таракану

Хоккеисты минского «Динамо» нанесли очередной удар по Таракану3
- 25.11.2021, 19:54
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Подпольный хоккейный обком действует.
В очередном матче КХЛ минское «Динамо» уступило по буллитам «Металлургу» (5:4). Отметим, что перед началом третьего периода «зубры» вели 4:0, передает tribuna.com.
Таким образом, команда Крэйга Вудкрофта потерпела шесть поражений подряд. В 13 последних встречах минское «Динамо» одержало лишь две победы.
Сейчас «зубры занимают седьмое место в Западной конференции. В следующем матче белорусская команда примет «Трактор».