Британцу впервые пересадили напечатанный на 3D-принтере глаз 25.11.2021, 20:07

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Печать искусственного глаза на принтере занимает всего два часа.

Жителю Великобритании провели первую в мире операцию по установке глазного протеза, напечатанного на 3D-принтере. Об этом сообщает издание Mail Online.

Пациентом оказался 40-летний Стив Верз из Лондона. Мужчина потерял правый глаз в 20-летнем возрасте и с тех пор был вынужден пользоваться протезами, которые нужно обновлять каждые полгода. Медики офтальмологической больницы в Мурфилдсе предложили Верзу установить напечатанный на 3D-принтере протез. По словам врачей, он больше похож на настоящий глаз, чем старые протезы.

По словам ученых, в настоящее время пациентам требуется около шести недель, чтобы установить глазной протез. Около 60 тысяч человек в Великобритании нуждаются в регулярной замене протеза. Печать искусственного глаза на принтере занимает всего два часа.

«Этот новый глаз выглядит фантастически, и, поскольку он основан на технологии цифровой 3D-печати, он будет только лучше и лучше», — отметил Стив Верз. Медики сообщили, что для установки нового протеза нужно один раз провести сканирование глазницы, а затем отправить данные занимающейся трехмерной печатью специалистам из Германии.

Ученые отметили, что напечатанный глаз не вернет пациенту зрение, но добавит ему уверенности. По словам Стива Верза, раньше он смотрел в зеркало, когда выходил из дома, и старый протез ему не нравился.

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