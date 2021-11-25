Премьер Польши назвал будущий ход «на шахматной доске» миграционного кризиса

Премьер Польши назвал будущий ход «на шахматной доске» миграционного кризиса5
- 25.11.2021, 20:14
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Режим Лукашенко начнет привозить афганцев на польскую границу.
Поскольку перелеты мигрантов в Беларусь из стран Ближнего Востока прекратились, белорусские власти начнут привозить на польскую границу мигрантов из Афганистана. Такое опасение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По словам политика, привоз беженцев из Ирака — это закрытый путь. Поэтому, как утверждает премьер, приглашение в Беларусь афганцев — «один из будущих ходов на шахматной доске» миграционного кризиса, который планируется Минском.