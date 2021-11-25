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Школьники в Бельгии будут получать деньги за пешую ходьбу

  • 25.11.2021, 20:39
Школьники в Бельгии будут получать деньги за пешую ходьбу

Таким образом в стране пытаются следовать нормам о снижению уровня углекислого газа.

В бельгийском Генке школьники, которые добираются в школу пешком или на занятия, будут получать виртуальные деньги. Об этом пишет Европульс.

Таким образом в стране пытаются сделать ставку на экологический транспорт.

Верить на слово ученикам не будут и для того, чтобы точно знать о том, что они действительно пришли в школу пешком или приехали на велосипеде, на рюкзаках прикрепят датчики.

Эти приборы будут измерять скорость движения детей и преодоленное им расстояние. А потом тех, кто одолеет больший путь, будут вознаграждать деньгами. Это будут виртуальные средства для оплаты абонемента в спортивную секцию или взноса для оформления в городской библиотеке.

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