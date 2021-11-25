В Польше нашли самые древние ювелирные украшения Евразии 25.11.2021, 21:07

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Фото: Antonino Vazzana/BONES Lab

Подвеска из слоновой кости

Ученые обнаружили самое древние ювелирные украшения возрастом свыше 41,5 тыс. лет.

В польской пещере Стайня ученые обнаружили самое древние ювелирные украшения возрастом свыше 41,5 тыс. лет. Об этом говорится в журнале Scientific Reports, передает korrespondent.net.

Ученые нашли костяное шило и подвеску из слоновой кости. Возраст артефактов удалось определить с помощью радиоуглеродного анализа.

"Это украшение говорит о необычайных творческих способностях живших здесь людей, а также об их умении обращаться с орудиями труда. Толщина подвески составляет всего 3,7 мм, что говорит о невероятной ловкости, с которой в ней были проделаны отверстия и начерчены узоры", - отметила один из авторов статьи, научный сотрудник Вроцлавского университета Виолетта Новачевска.

Отмечается, что эти артефакты изготовили первые кроманьонцы Европы. Так как неандертальцев к тому времени уже не было.

Ученые больше внимания сконцентрировали на подвеске. Она похожа на тонкую костяную пластинку толщиной 3,7 мм, длиной и шириной в несколько сантиметров. Подвеска полностью покрыта узором из окружностей и линий.

Предполагается, что эти узоры в итоге складываются в диаграмму фаз Луны или же счетную табличку.

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