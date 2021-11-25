Авария на шахте в РФ: погибли трое спасателей, у шахтеров закончился кислород
- 25.11.2021, 21:22
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На шахте Листвяжная спасатели перестали выходить на связь.
На шахте Листвяжная в России нашли тела трех спасателей, ранее пропавших без вести. Об этом со ссылкой на источник в скорой помощи города Белово сообщает Интерфакс в четверг, 25 ноября.
"К сожалению, спасатели погибли. Им не хватило кислорода в баллонах. Обнаружены их тела", - сказал источник.
Ранее вечером МЧС РФ заявил, что отделение спасателей, проводивших работы после аварии с жертвами в шахте Листвяжная, перестало выходить на связь.
"Около 15:00 мск отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь. Организованы их поиски", - сказано в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, в ходе спасательной операции концентрация метана превысила 6%, оксида углерода - более 0,25%. Из-за вероятности взрыва газа решили приостановить спасательные работы и вывести все подразделения на поверхность, но одно из звеньев не вышло на поверхность.
Кроме того, по информации источника, кислород у пропавших после аварии на шахте Листвяжная горняков мог закончиться еще днем, поэтому шансы на их спасение минимальны. Он пояснил, что системы самоспасатель рассчитаны на шесть часов, при неинтенсивном использовании - чуть дольше.
"Однако с момента аварии прошло больше 12 часов. Связи с ними по-прежнему нет", - напомнил источник, добавив, что полости с воздушными пузырями в выработке пока обнаружить не удалось.