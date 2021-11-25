ЕС опроверг заявления режима Лукашенко о причастности к отмене возвратных рейсов 5 25.11.2021, 21:53

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Сегодня два рейса отправятся из Минска в Ирак.

ЕС опровергает заявления режима Лукашенко об ответственности союза за отмену рейсов по репатриации мигрантов в Ирак, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано в ответ на вопрос РИА Новости.

"Эта информация не соответствует действительности. Мы понимаем, что сегодня два рейса отправятся из Минска в Ирак, город Эрбиль. Евросоюз не финансирует эти иракские рейсы по репатриации", - сообщил он.

Ранее со ссылкой на белорусский МИД сообщалось, что рейс, которым планировалось вывезти из минского аэропорта группу иракских беженцев в Багдад, был отменен из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.

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