В Ливии сняли с президентских выборов сына диктатора Каддафи 25.11.2021, 22:45

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Саифа аль-Ислама Каддафи

Сына диктатора дисквалифицировали за то, что ранее он был осужден за совершение преступлений.

Национальная избирательная комиссия Ливии лишила права участвовать в президентских выборах, которые состоятся в этой стране 24 декабря 2021 года, Саифа аль-Ислама Каддафи – сына бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Об этом 24 ноября сообщает Libya Herald.

Саифа аль-Ислама Каддафи дисквалифицировали за то, что ранее он был осужден за совершение преступлений. Также он не предоставил комиссии справку об отсутствии ранее вынесенных судебных решений.

Кроме сына Каддафи дисквалифицировали еще 24 кандидатов в президенты: они были либо ранее судимы, или не получили поддержки пяти тысяч человек, зарегистрированных в списках избирателей.

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