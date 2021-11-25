Российские интернет-магазины пожаловались правительству на режим Лукашенко 25.11.2021, 22:50

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Они попадут под двойное налогообложение из-за Беларуси.

Маркетплейсы из РФ могут понести существенные финансовые потери, поэтому обратились в правительство, сообщает «Коммерсант» в материале под заголовком «Евроазиатчина».

В распоряжении издания оказалось письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на имя премьера Михаила Мишустина о рисках двойного налогообложения российских маркетплейсов при торговле в Казахстане и Беларуси.

С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля в Беларуси для российских интернет-площадок вводится обязанность уплачивать НДС с тех товаров, которые реализованы на территории этих стран, следует из текста обращения. При этом компании продолжат платить НДС и в России.

С учетом размера налоговой ставки в 12% в Казахстане и 20% в Беларуси дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы составит 3,6 млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно, оценивают в АКИТ.

В то же время на трансграничные интернет-площадки за пределами стран ЕАЭС, включая AliExpress, eBay и Asos, требования распространяться не будут, отмечают в ассоциации.

АКИТ просит Михаила Мишустина «дать поручение сформировать и направить в ЕЭК позицию РФ о недопустимости введения двойного налогообложения до проработки подхода по подтверждению нулевой ставки НДС при взаимной трансграничной торговле в ЕАЭС».

В Lamoda подтвердили, что ситуация «очень острая». «Барьеры в виде двойного налогообложения ставят под вопрос рентабельность нашей работы в этих странах»,— добавили там.

Для российских продавцов Ozon, принимающих сейчас решение выйти к покупателям в Беларуси и Казахстане, отсутствие возможности подтверждения нулевой ставки НДС является фактором, увеличивающим искусственно стоимость продаваемых товаров, отметил управляющий директор компании Сергей Беляков.

В Wildberries говорят, что в рамках межведомственных комиссий прорабатывают возможные варианты решения проблемы.

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