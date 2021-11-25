При взрыве на шахте в России погибли 52 человека 1 25.11.2021, 23:05

Спасательная операция приостановлена.

При взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли по меньшей мере 52 человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Беловского городского округа, на территории которого расположена шахта.

«Да, погибли 52 человека», — сказал представитель администрации.

Такое же число погибших назвали источники «РИА Новости» и ТАСС в экстренных службах. По их данным, среди 52 жертв шестеро — спасатели МЧС.

По делу о гибели шахтеров задержаны 47-летний директор шахты "Листвяжная", его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. Возбуждено дело по части 3 ст. 217 УК РФ (о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц).

Спасательная операция приостановлена

Между тем поисковая операция на месте происшествия приостановлена до утра 26 ноября. По словам врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна, это связано с ухудшением газодинамической обстановки в шахте и ростом концентрации метана.

Тем временем в Ростехнадзоре сообщили, что в 2021 году в работе "Листвяжной" было выявлено 914 нарушений, девять раз ее деятельность приостанавливалась, общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей (около 47 787 евро).

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