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BBC: Сотни мигрантов при поддержке лукашистов по-прежнему пытаются прорваться в Польшу

  • 25.11.2021, 23:26
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BBC: Сотни мигрантов при поддержке лукашистов по-прежнему пытаются прорваться в Польшу

Белорусские пограничники ночью слепят польских коллег лазерами и стробоскопами.

Польская погранохрана в четверг объявила, что накануне через границу со стороны Беларуси пытались прорваться 375 нелегальных иммигрантов, и опубликовала видео, на котором белорусские пограничники ночью слепят польских коллег лазерами и стробоскопами, передает BBC.

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на пограничное ведомство Польши, за среду, 24 ноября, было зафиксировано 375 попыток перейти границу со стороны Беларуси. Польские пограничники сообщают, что 56 нелегалов они отправили назад в Беларусь, а двоих иракцев задержали.

По информации польской погранохраны, вечером 24 ноября в районе деревни Черемха на польскую территорию пытались прорваться сразу около 200 человек.

"В польских служащих бросали камни и палки. Белорусские пограничники слепили польских служащих стробоскопами и лазерами", - говорится в твите польской погранохраны.

Черемха находится у границы Польши с Брестской областью Беларуси, то есть значительно южнее погранпункта "Брузги - Кузница" на трассе Гродно-Белосток, у которого ранее в ноябре пытались прорваться через границу около двух тысяч мигрантов. На этом, северном участке границы во вторник получил травму польский военный.

Как сообщило польское радио со ссылкой на погранохрану, утром во вторник две группы по 30-40 человек пытались прорваться через границу в районе деревни Мельники, забрасывая польских пограничников и солдат камнями, палками и петардами. "Один солдат получил травму головы, ему оказана медицинская помощь", - сказала журналистам пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальска.

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